Treni, la soddisfazione di Silvana Snider dopo l'incontro in Regione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È soddisfatta Silvana Snider dell'incontro di confronto, volto a superare le continue difficoltà, tra Regione Lombardia ed i responsabili delle ferrovie. A dichiararlo è lo stesso consigliere regionale della Lega. "Accolgo con soddisfazione l’esito del vertice avvenuto a Palazzo Lombardia su Sondriotoday.it - Treni, la soddisfazione di Silvana Snider dopo l'incontro in Regione Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È soddisfattadell'di confronto, volto a superare le continue difficoltà, traLombardia ed i responsabili delle ferrovie. A dichiararlo è lo stesso consigliere regionale della Lega. "Accolgo conl’esito del vertice avvenuto a Palazzo Lombardia su

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Treni, la soddisfazione di Silvana Snider dopo l'incontro in Regione; La sezione Lega Valchiavenna ha il suo segretario: Silvana Snider; Leggi >>>

Treni, protesta del Pd in stazione : "La Regione premia l’inefficienza"

(msn.com)

Sondrio, il segretario Iannotti: "Non si sa se si parte, ma è aumentato del 30% lo stipendio dell’ad di Trenord" ...

Guasto treni, Rfi sospende il contratto con la Str92: la ditta sarebbe accusata di aver provocato il blocco. «Stiamo ricostruendo quanto accaduto»

(corriere.it)

Prima di ogni cosa vogliamo avere le idee chiare». Nella Capitale c’è una linea che alimenta tutti i sistemi ferroviari, treni e stazioni incluse. La linea ha due dorsali e poi un gruppo di ...

Treni, sciopero martedì 8 ottobre e presidio a Bologna

(trasporti-italia.com)

Martedì 8 ottobre 2024 è previsto uno sciopero treni di due ore indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil di Bologna in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto il 4 ottobre 2024.

Treni, tutti gli errori che li hanno bloccati a Roma

(wired.it)

Video Treni soddisfazione Video Treni soddisfazione

Un semplice chiodo ha mandato in tilt l'Alta velocità di Roma e i treni in Italia. Quello che doveva essere un intervento di manutenzione ordinaria si è trasformato in un incubo per migliaia di ...