Torino Vanoli | Infortunio Sosa valutato male bisogna crescere in tutti i settori

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma: "Abbiamo recuperato bene dall'impegno con il Como. Siamo sulla strada giusta. Contro la Roma dovremo stare attenti perché hanno giocatori molto forti individualmente che possono risolvere da soli le partite. Sosa è tornato in gruppo. È stata fatta una valutazione sbagliata sull'entità del suo infortunio. C'è mediocrità e se vogliamo diventare un club importante dobbiamo migliorare tutte le aree. Ilic potrebbe tornare contro la Fiorentina. Vlasic sta benissimo e deve giocare piano piano sempre di più".

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Roma.

Oltre a Ivan Ilic, che salterà il Cagliari e probabilmente sarà out per quindi o venti giorni, anche Borna Sosa non sarà della sfida.

Infortunio nella rifinitura. Col Cagliari out anche Ilic. Il tecnico granata: "Senza Zapata sarà difficile, dobbiamo guardare a noi stessi. Importante avere Vlasic: ha fame e voglia di fare cose importanti".

Infermeria sempre più piena per il Torino: Ilic e Sosa salteranno la trasferta di Cagliari e non solo. Non c'è pace per il Torino sul fronte infortuni: dopo il grave stop che obbligherà Zapata a tornare.