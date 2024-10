Thesocialpost.it - Terribili abusi su una 13enne, la madre la costringeva a fare sesso telefonico con il suo amante

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Immagine di repertorioDal Tribunale di Lecce arriva una storia quasi incredibile, un abuso su minore da parte di unae del suocommesso ai danni della figlia di lei, appena adolescente. Il tutto messo in atto narcotizzando ripetutamente il padre della piccola, che era all’oscuro di tutto. Una donna di 46 anni è stata quindi condannata a 13 anni di carcere per aver obbligato la figlia tredicenne a compiere atti sessuali telefonici con un uomo di 52 anni, il quale a sua volta è stato condannato a 12 anni di prigione. Il tribunale di Lecce ha emesso la sentenza il 23 ottobre, al termine di un processo con rito abbreviato, per i reati di tentata violenza sessuale e pornografia minorile in concorso. La denuncia e le indagini La vicenda è emersa grazie alla denuncia di un’amica della giovane vittima, alla quale la ragazza aveva confidato glisubiti.