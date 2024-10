Terzotemponapoli.com - Stramaccioni e la maglia di Politano

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Andreaè intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni. Ovviamente ha parlato della vittoria del Napoli a San Siro ieri sera. Si è poi dilungato su un siparietto con, suo calciatore ai tempi delle giovanili della Roma. Di seguito le sue parole alla radio.: “Olivera è una risorsa cresciuta nel Napoli“ Così l’allenatore ed opinionista: “Il Napoli ieri è piaciuto a tutti i tifosi napoletani ed anche chi ama il calcio, per come gioca con la palla, per come gioca senza, e soprattutto per lo spirito con il quale lo fa. Oliveira è una risorsa cresciuta nel Napoli, è una chiave anche tattica. Quando Conte è passato a 4 significa che aveva grande fiducia nei due due esterni. Gilmour è un giocatore in crescita, ieri l’ho visto bene con un coefficiente di difficoltà molto alta.