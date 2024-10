Strade più sicure per i pedoni: "Pedibus, progetto che funziona. Andrebbe esteso e potenziato" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incroci e marciapiedi pericolosi, attraversamenti pedonali insicuri e mal segnalati. Qual è lo stato di salute dei percorsi casa-scuola a Modena? A chiederlo è il comitato dei residenti ‘Respiriamo Aria Pulita’ della Madonnina, presentatosi all’ultima tornata elettorale come lista civica. In particolare, alcuni membri del gruppo sono i fautori del progetto Pedibus, che da quasi tre anni vede quotidianamente genitori e nonni accompagnare volontariamente a piedi, e rigorosamente in gruppo, i bambini iscritti a elementari e medie del quartiere. Dopo vari appelli, il servizio ha raggiunto il primo ‘traguardo’, anche se c’è ancora molto da fare, in particolare su sollecitazione di altre famiglie che non possono contare sull’iniziativa del Pedibus nel resto della città. Ilrestodelcarlino.it - Strade più sicure per i pedoni: "Pedibus, progetto che funziona. Andrebbe esteso e potenziato" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incroci e marciapiedi pericolosi, attraversamenti pedonali insicuri e mal segnalati. Qual è lo stato di salute dei percorsi casa-scuola a Modena? A chiederlo è il comitato dei residenti ‘Respiriamo Aria Pulita’ della Madonnina, presentatosi all’ultima tornata elettorale come lista civica. In particolare, alcuni membri del gruppo sono i fautori del, che da quasi tre anni vede quotidianamente genitori e nonni accompagnare volontariamente a piedi, e rigorosamente in gruppo, i bambini iscritti a elementari e medie del quartiere. Dopo vari appelli, il servizio ha raggiunto il primo ‘traguardo’, anche se c’è ancora molto da fare, in particolare su sollecitazione di altre famiglie che non possono contare sull’iniziativa delnel resto della città.

