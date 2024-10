Stabilizzazione degli operatori socio-sanitari al Civico, lavoratori in stato di agitazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "La Rsu e le organizzazioni sindacali respingono la proposta della direzione generale di procedere alla Stabilizzazione part-time al 41% degli operatori socio-sanitari attualmente in forza con contratto precario", lo dichiarano unitariamente dalle segreterie sindacali che hanno indetto Palermotoday.it - Stabilizzazione degli operatori socio-sanitari al Civico, lavoratori in stato di agitazione Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "La Rsu e le organizzazioni sindacali respingono la proposta della direzione generale di procedere allapart-time al 41%attualmente in forza con contratto precario", lo dichiarano unitariamente dalle segreterie sindacali che hanno indetto

Stabilizzazione degli operatori socio-sanitari al Civico, lavoratori in stato di agitazione

"La Rsu e le organizzazioni sindacali respingono la proposta della direzione generale di procedere alla stabilizzazione part-time al 41% degli operatori socio-sanitari attualmente in forza con contratto precario", lo dichiarano unitariamente dalle segreterie sindacali che hanno indetto

I lavoratori dell'azienda ospedaliera Civico di Palermo saranno riuniti oggi alle 12 con i sindacati per discutere di stabilizzazioni e rinnovi

Tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera Civico di Palermo saranno riuniti oggi alle 12 con i sindacati per discutere di stabilizzazioni e rinnovi. Le sigle Uil Fpl, Fials, Nursing Up, Fp Cgil, Cis

ASP Caltanissetta: Stabilizzazione degli OSS e l'iter tra amministrazione e TAR.

La stabilizzazione del personale socio-sanitario assunto tramite il click day dell'ASP di Caltanissetta nel 2023 è al centro di un dibattito legale e amministrativo