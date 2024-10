.com - Sport / Chiaravalle, nasce “APA Sport”, asd di promozione della pallamano e non solo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La nuova asddall’esperienza di Paolo Agostinelli, ex dirigente: la mission dell’associazione, 30 ottobre 2024 – AAPA. La nuova associazioneiva dilettantistica, creata da Paolo Agostinelli, si occuperà di promuovere la, creare eventi di formazioneiva e in generale aiutare i talenti italiani ad emergere. La storia di Paolo Agostinelli nel mondoPaolo Agostinelli, classe 1976, è nato in Lombardia ma è cresciuto a Montemarciano, prima di trasferirsi a. “Mi sono avvicinato allanel 2018 – spiega Agostinelli -, quando mio figlio Matteo, che all’epoca aveva 9 anni, ha iniziato a giocare nella. La nostra famiglia è di, per cui in poco tempo mi sono tesserato anch’io come dirigentesocietà per dare una mano.