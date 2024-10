Sono 62 i morti per le inondazioni in Spagna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' salito a 62 morti il bilancio, ancora provvisorio, delle alluvioni in Spagna. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e il riconoscimento dei corpi ritrovati nel fango. Raccomandazioni in proposito Sono state diffuse dal premier Pedro Sanchez che ha anche esortato alla massima attenzione e di restare in casa perchè "l'emergenza continua". Al momento non risulta che vi siano italiani coinvolti ma è stata comunque attivata l' unità di crisi (+390636225) Il sindaco di un comune vicino a Valencia ha parlato di persone 'intrappolate come topi' nelle auto e nelle abitazioni travolte dalle inondazioni. Di molti automobilisti, al volante al momento del nubifragio, non si hanno più notizie. Nella provincia di Valencia circa 155. Quotidiano.net - Sono 62 i morti per le inondazioni in Spagna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' salito a 62il bilancio, ancora provvisorio, delle alluvioni in. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e il riconoscimento dei corpi ritrovati nel fango. Raccomandazioni in propositostate diffuse dal premier Pedro Sanchez che ha anche esortato alla massima attenzione e di restare in casa perchè "l'emergenza continua". Al momento non risulta che vi siano italiani coinvolti ma è stata comunque attivata l' unità di crisi (+390636225) Il sindaco di un comune vicino a Valencia ha parlato di persone 'intrappolate come topi' nelle auto e nelle abitazioni travolte dalle. Di molti automobilisti, al volante al momento del nubifragio, non si hanno più notizie. Nella provincia di Valencia circa 155.

Sono 62 i morti per le inondazioni in Spagna

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - E' salito a 62 morti il bilancio, ancora provvisorio, delle alluvioni in Spagna. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e il r ...

Valencia alluvione oggi, Spagna travolta dalle inondazioni: «Almeno 62 morti». Continua il riconoscimento dei cadaveri, ancora molti i dispersi

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Almeno 62 morti per le piogge torrenziali in Spagna, di cui 4 bambini

Ma il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poiché sono molte le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località.

Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 62 morti. “Intrappolati come topi”

Sono almeno 62 le persone che nella notte sono morte nella regione di Valencia a causa delle piogge provocate dalla Dana , che da 48 ore si abbatte sulla ...