Sigilli a un locale sul corso Garibaldi e sequestro di merce non a norma (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La polizia locale di Reggio Calabria, diretta dal comandante Salvatore Zucco, continua la sua azione di controllo contro l'abusivismo e per il rispetto delle regole da parte degli operatori commerciali. Due operazioni sono state eseguite nel centro cittadino e precisamente sul corso Garibaldi Reggiotoday.it - Sigilli a un locale sul corso Garibaldi e sequestro di merce non a norma Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La poliziadi Reggio Calabria, diretta dal comandante Salvatore Zucco, continua la sua azione di controllo contro l'abusivismo e per il rispetto delle regole da parte degli operatori commerciali. Due operazioni sono state eseguite nel centro cittadino e precisamente sul

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a unsulGaribaldi e sequestro di merce non a norma;a tavoli e sedie per unsulGaribaldi: occupazione del suolo pubblico senza autorizzazione; Polizia Municipale. Controlli; Reggio Calabria,a gazebo di notodelGaribaldi; Reggio, suolo pubblico occupato abusivamente:ad un gazebo sul; Risse, spaccio, bici rubate e il cuoco ubriaco: chiuso una Porto Sant'Elpidio; Leggi >>>

Reggio Calabria, sequestrata la nota focacceria Etto del corso Garibaldi | DETTAGLI

(strettoweb.com)

Reggio Calabria, la Polizia Locale ha posto i sigilli alla nota focacceria Etto del corso Garibaldi. Riepilogo anche di altre attività ...

Diploma falso e lavoro nero: sigilli al parrucchiere recidivo

(bolognatoday.it)

Sigilli a un parrucchiere da parte della polizia locale e titolare denunciato ... conseguita dopo la frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione e dopo aver superato un esame presso una scuola, ...

Presunti abusi edilizi in un impianto sportivo: la Polizia Locale appone i sigilli

(brindisireport.it)

BRINDISI – Dei presunti abusi edilizi sono alla base dei sigilli apposti a un impianto sportivo situato nel capoluogo. Le indagini sono state condotte dalla Polizia Locale di Brindisi ... sarebbe ...

Abusi edilizi in Costa d'Amalfi: sigilli ad una villa a picco sul mare

(salernotoday.it)

Ad affettuare il sopralluogo sono stati i carabinieri. I proprietari sono stati denunciati per deturpamento ambientale ...