Tutto.tv - Shaila Gatta contro Javier al GF, parole fortissime, Gessica Notaro la demolisce

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In queste ore,ha pronunciato delledavvero molto forti al Grande Fratello. La ragazza è rimasta malissimo per il modo in cui è stata trattata daMartinez, così ha deciso di sfogarsi con Lorenzo Spolverato. Nel farlo, però, ha toccato dei temi davvero molto delicati che hanno a che vedere con la violenza sulle donne e i maltrattamenti. Sulla faccenda, così, si è sentita di intervenire, che l’ha demolita. Ledurissime diMartinez al GFha sbottatoMartinez al Grande Fratello definendolo un “non uomo” e accusandolo di essersi comportato in maniera cattiva e aggressiva nei suoi riguardi. Proprio per tale ragione, la giovane ha ammesso di avere addirittura paura di lui e di tutte le persone che sono solite agire in questo modo.