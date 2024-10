Movieplayer.it - Shaila Gatta al Grande Fratello attacca Javier Martinez, ma Gessica Notaro la stronca: “Mi hai stancato!"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo scivolone per l'ex velina, che non riesce a sfuggire alle critiche dei suoi coinquilini, e non solo, da quando è tornata dalla sua 'vacanza spagnola'.continua a essere al centro delle critiche degli spettatori del. In questi giorni, ogni affermazione dell'ex velina corrisponde a uno scivolone. Questa volta, volendore, ha finito per attirare su di sé le critiche di, l'attivista le ha risposto per le rime in una storia condivisa su Instagram. Le rivelazioni dell'ex velina alIl ritorno in Italia di, dopo la sua breve vacanza in Spagna nella Casa de Gran Hermano, non ha portato fortuna all'ex velina di Striscia la Notizia. Negli ultimi due giorni, la ballerina è stata