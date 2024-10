Serie A, oggi 4 match: in campo Inter, Atalanta e Juve (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo i tre match di ieri la decima giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale di questa stagione, prosegue oggi con altre quattro partite. Empoli-Inter, Venezia-Udinese, Atalanta-Monza e Juventus-Parma. Empoli-Inter, nerazzurri in trasferta per i tre punti Si inizia alle 18:30 con Empoli-Inter, i nerazzurri cercano i tre punti per provare a rimanere in scia del Napoli di Conte che ieri ha espugnato San Siro battendo il Milan 2-0. I toscani guidati da D’Aversa non vincono da oltre un mese e hanno bisogno di punti dopo i due pareggi e le due sconfitte nelle ultime quattro sfide di campionato. Sempre alle 18:30 la sfida tra il Venezia di Di Francesco, fanalino di coda con soli 5 punti, e l’Udinese rivelazione del tedesco Runjaic. Atalanta-Monza al Gewiss Stadium Alle 20:45, invece, altre due sfide affascinanti. A Bergamo andrà in scena il derby lombardo Atalanta-Monza. Lapresse.it - Serie A, oggi 4 match: in campo Inter, Atalanta e Juve Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo i tredi ieri la decima giornata diA, primo turno infrasettimanale di questa stagione, proseguecon altre quattro partite. Empoli-, Venezia-Udinese,-Monza entus-Parma. Empoli-, nerazzurri in trasferta per i tre punti Si inizia alle 18:30 con Empoli-, i nerazzurri cercano i tre punti per provare a rimanere in scia del Napoli di Conte che ieri ha espugnato San Siro battendo il Milan 2-0. I toscani guidati da D’Aversa non vincono da oltre un mese e hanno bisogno di punti dopo i due pareggi e le due sconfitte nelle ultime quattro sfide di campionato. Sempre alle 18:30 la sfida tra il Venezia di Di Francesco, fanalino di coda con soli 5 punti, e l’Udinese rivelazione del tedesco Runjaic.-Monza al Gewiss Stadium Alle 20:45, invece, altre due sfide affascinanti. A Bergamo andrà in scena il derby lombardo-Monza.

