Serafini su Milan-Napoli: “I rossoneri avrebbero meritato il pareggio” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Luca Serafini, negli studi di Milan TV, ha condiviso le sue riflessioni sulla sconfitta rimediata contro il Napoli ieri sera Pianetamilan.it - Serafini su Milan-Napoli: “I rossoneri avrebbero meritato il pareggio” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Luca, negli studi diTV, ha condiviso le sue riflessioni sulla sconfitta rimediata contro ilieri sera

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Serafini su Milan-Napoli: “I rossoneri avrebbero meritato il pareggio”; Serafini: “Il Milan è la squadra più attrezzata in attacco, anche più del Napoli”; Il milanista Serafini: “Il Milan è la più attrezzata in attacco, anche più del Napoli”; Calciomercato Milan, Serafini: «In questo reparto...»; Serafini: “Il Milan è la squadra più attrezzata davanti, su Okafor…”; Mi terrei Jovic, Okafor e prenderei... un altro Fofana. Per Kalulu dolore comprensibile, ma formula da...; Leggi >>>

Milan 0-2 Napoli, Serafini: “I rossoneri meritavano il pareggio, gol derivano da errori del portiere”

(dailynews24.it)

Ai microfoni di Milan TV è intervenuto il giornalista e tifoso rossonero Luca Serafini. Si è parlato della sconfitta dei rossoneri contro il Napoli di ...

MILAN TV - Serafini: "Rimpianti rossoneri, ma Kvara andava marcato meglio"

(napolimagazine.com)

Luca Serafini, giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli a Milan TV: "I rimpianti sono tutti nella mezz'ora centrale del primo tempo tra il primo e il secondo gol del Napoli.

Serafini: "Il Milan meritava il pareggio. I gol del Napoli sono due errori di Maignan"

(areanapoli.it)

Il giornalista di fede rossonera Luca Serafini ha commentato con rammarico la sconfitta del Milan contro il Napoli.

Milan-Napoli 0-2, azzurri vincenti e Conte si riscopre anche bello

(ilmattino.it)

È dolce l'attesa del Napoli che vivrà questo mercoledì da divano a osservare cosa faranno le inseguitrici. La vittoria contro il Milan mette gli azzurri nella ...