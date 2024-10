Sequestrati 260 chili di sushi trasportato illegalmente da bagagli in arrivo dalla Cina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti indagini dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità hanno rivelato un’operazione illegale che rifornisce alcuni ristoranti etnici a Roma con prodotti ittici freschi trasportati dall’estero. Attraverso accertamenti approfonditi, sono emerse pratiche di trasporto di pesce e crostacei provenienti dalla Cina, stivati in valigie a bordo di aerei commerciali. Questo metodo di approvvigionamento mette a serio rischio la salute dei consumatori, poiché non rispetta le normative sanitarie europee. Il trasporto incriminato e le modalità di rifornimento Le ricerche da parte dei Nas hanno permesso di scoprire come diversi bagagli, apparentemente innocui, celassero un ingente quantitativo di prodotti alimentari. Ogni valigia era caricata con circa 40 chili di pesce e crostacei, per un totale di oltre 260 chili Sequestrati durante le operazioni. Gaeta.it - Sequestrati 260 chili di sushi trasportato illegalmente da bagagli in arrivo dalla Cina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti indagini dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità hanno rivelato un’operazione illegale che rifornisce alcuni ristoranti etnici a Roma con prodotti ittici freschi trasportati dall’estero. Attraverso accertamenti approfonditi, sono emerse pratiche di trasporto di pesce e crostacei provenienti, stivati in valigie a bordo di aerei commerciali. Questo metodo di approvvigionamento mette a serio rischio la salute dei consumatori, poiché non rispetta le normative sanitarie europee. Il trasporto incriminato e le modalità di rifornimento Le ricerche da parte dei Nas hanno permesso di scoprire come diversi, apparentemente innocui, celassero un ingente quantitativo di prodotti alimentari. Ogni valigia era caricata con circa 40di pesce e crostacei, per un totale di oltre 260durante le operazioni.

