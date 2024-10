Roma, 14enne allergica agli arachidi morta per shock anafilattico: aperta inchiesta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stata aperta un'inchiesta sulla morte della ragazza inglese di 14 anni, deceduta la settimana scorsa dopo aver mangiato in un locale del quartiere Gianicolense a Roma. La Procura ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi, la giovane turista, che si trovava a Roma con la famiglia per una settimana di ferie, sarebbe morta per shock anafilattico. Sarà però l'autopsia a chiarire le cause esatte del decesso. Tg24.sky.it - Roma, 14enne allergica agli arachidi morta per shock anafilattico: aperta inchiesta Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stataun'sulla morte della ragazza inglese di 14 anni, deceduta la settimana scorsa dopo aver mangiato in un locale del quartiere Gianicolense a. La Procura ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi, la giovane turista, che si trovava acon la famiglia per una settimana di ferie, sarebbeper. Sarà però l'autopsia a chiarire le cause esatte del decesso.

La ragazza è morta all'ospedale San Camillo di Roma. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato e gli ispettori dell'Asl Roma 3

Avevano avvisato i camerieri del locale della sua allergia alle arachidi, i genitori della 14enne inglese morta a Roma dopo aver mangiato un dolce al ristorante. In un misto tra inglese e

Una turista di 14 anni è morta a Roma lo scorso giovedì 24 ottobre a causa di uno shock anafilattico: era a cena con i genitori. La Procura apre un fascicolo

Le indagini proseguono. Gli inquirenti stanno cercando di capire se la comunicazione dei genitori della 14enne inglese sia stata compresa e se ci fossero tracce di frutta secca negli alimenti consumat