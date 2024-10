Lanazione.it - Riapre il sipario del Teatro Civico dopo i lavori di restyling

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Spezia, 30 ottobre 2024 - Apre ufficialmente oggi alla città il 'nuovo'totalmente rinnovato grazie aiche hanno consentito di donare una nuova veste alche oggi è più bello e accogliente. Un’inaugurazione che per volere del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini è stata aperta a tutti i cittadini, che potranno ammirare ed apprezzare le nuove poltrone, i nuovi tendaggi e i nuovi colori che caratterizzano uno degli edifici più importanti della città che presto sarà riconosciuto ufficialmente come Monumento nazionale. “Siamo orgogliosi di riaprire e restituire alla cittadinanza uncompletamente rinnovato – dichiara Peracchini – , con una veste moderna e accattivante, perfettamente in linea con la storia e l’importanza che questa struttura riveste nella nostra città.