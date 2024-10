Anteprima24.it - Provincia, Lombardi gongola: non ha la maggioranza, ma non c’è un’opposizione

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra ampiamente intuibile, con il passaggio di Carmine Agostinelli in Fratelli d’Italia cambiano gli equilibri in seno al consigliole di Benevento. Lo scenario venuto fuori nella seduta del 29 ottobre, è abbastanza evidente: Ninonon ha potrà più contare sullaassoluta dei consiglierili. Una situazione già chiara da diverse settimane, ma che comunque non andrà ad incidere sulla stabilità del governo della Rocca, almeno per i prossimi mesi. Se è vero, come è vero, chenon ha più la, è vero anche che allanon c’è. Da un lato il PD che, con l’assenza di ieri, ha dato un chiaro segnale strategico mettendo in evidenza la volontà di stanare il centrodestra. Lo stesso centrodestra che, in seno al consessole, vanta ben tre anime distinte.