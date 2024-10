Piste ciclabili, Giangrandi (Csn): "Non basta contare i chilometri, bisogna anche misurare la qualità” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “L’aumento del numero di chilometri di Piste ciclabili è una bella notizia per Cesena”. Parte da questo dato oggettivo il commento di Marco Giangrandi sulla classifica aggiornata delle “buone pratiche” che ha visto la nostra città “rimontare”, in un solo anno, dalla 43esima alla 15esima posizione Cesenatoday.it - Piste ciclabili, Giangrandi (Csn): "Non basta contare i chilometri, bisogna anche misurare la qualità” Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “L’aumento del numero didiè una bella notizia per Cesena”. Parte da questo dato oggettivo il commento di Marcosulla classifica aggiornata delle “buone pratiche” che ha visto la nostra città “rimontare”, in un solo anno, dalla 43esima alla 15esima posizione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Piste ciclabili, Giangrandi (Csn): "Non basta contare i chilometri, bisogna anche misurare la qualità”; Elezioni, Casali presenta il programma: "Piste ciclabili, si sta esagerando per ideologia. Servono interventi compensativi"; Leggi >>>

8 fra le più belle piste ciclabili del Piemonte

(sportoutdoor24.it)

Le piste ciclabili del Piemonte sono il modo più bello per andare alla scoperta di una regione che è uno dei paradisi del cicloturismo. E non potrebbe essere altrimenti: ci sono le montagne, ci sono ...

Ciclabili fantastiche (vietate alle bici) e dove trovarle

(bikeitalia.it)

La decisione, presa dalla Comunità della Riserva in accordo con la Provincia di Brescia, ha cancellato definitivamente la pista ciclabile del Percorso Sud tra Provaglio d’Iseo e Corte Franca, parte ...

“Ciclabili che creano confusione”

(polesine24.it)

Tornano nel mirino delle polemiche la piste ciclabili rosse che, da un po’ di settimane a questa parte, hanno iniziato a comparire in diverse vie del centro storico. Partendo con via don Minzoni e ...

Assessore, 'per Roma pronto Piano ciclabili da 850 km'

(ansa.it)

Il Bici Plan di Roma Capitale, che sarà presentato nelle prossime settimane, prevede circa 850 km di piste ciclabili per la città, tra cui ci saranno anche quelle stralciate dal finanziamento ...