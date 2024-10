Perché Attilio Fontana è stato tirato in ballo nell’inchiesta su dati rubati: cosa avrebbe chiesto a Pazzali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Enrico Pazzali avrebbe informato Carmine Gallo, entrambi a capo di Equalize finita nelle indagini delle Procura di Milano, della richiesta del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana di accertare se Paolo Scaroni avesse dei precedenti o delle "cose in corso". Fontana però smentisce tutto. Fanpage.it - Perché Attilio Fontana è stato tirato in ballo nell’inchiesta su dati rubati: cosa avrebbe chiesto a Pazzali Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Enricoinformato Carmine Gallo, entrambi a capo di Equalize finita nelle indagini delle Procura di Milano, della richiesta del presidente di Regione Lombardiadi accertare se Paolo Scaroni avesse dei precedenti o delle "cose in corso".però smentisce tutto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Perché Attilio Fontana è stato tirato in ballo nell'inchiesta su dati rubati: cosa avrebbe chiesto a Pazzali; Terminata la missione istituzionale negli Stati Uniti del governatore Attilio Fontana per promuovere la Lombardia; Attilio Fontana a : “Sull’autonomia una campagna montata ad arte, i LEP sono un falso problema”; Maltempo in Lombardia, Attilio Fontana chiede lo stato d'emergenza: "Danni per 88 milioni di euro"; Attilio Fontana; Giustizia, Attilio Fontana: «Inchiesta sui dossier? Raffaele Cantone è stato un eroe»; Leggi >>>

Caso Pazzali, Fontana dopo l’autosospensione del manager indagato nell’inchiesta hacker: “Soluzione rispettosa di tutti”

(milano.repubblica.it)

Il governatore lombardo: “Attendiamo le prossime evoluzioni”. Continua, invece, il silenzio del sindaco di Milano Beppe Sala ...

L’inchiesta sui dossier diventa un caso politico, il Pd: “Meloni riferisca in Parlamento”. Fontana: “Stimo Pazzali, stupito dalla vicenda”

(ilfattoquotidiano.it)

Attilio Fontana si dice “stupito” dall’inchiesta che ha ... "Se siamo qui oggi in Parlamento a fare la discussione generale sulla pdl ‘settimana corta’, è perché c'è stato un successo politico delle ...

Autonomia: Fontana, bugie della sinistra è vero problema

(agenzianova.com)

Sull'Autonomia, la sinistra "racconta delle balle, ed è difficile contrastare delle bugie, perché per contestare le bugie si può ...

Fontana (Pres. Lombardia): "Dati economici in crescita, siamo primi in Europa"

(msn.com)

Video Perché Attilio Video Perché Attilio

'Dobbiamo affrontare tante sfide, ma abbiamo saputo individuare quella sostenibilità che è vista come opportunità, non quella ideologica imposta a livello europeo' ...