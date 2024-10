Pavia, divieto di fermata nella Ztl: “Così la merce non arriva” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pavia – I cartelli sono comparsi alla fine della scorsa settimana, ma non tutti sapevano che in Strada Nuova, nel tratto più stretto che da corso Mazzini arriva fino al ponte coperto, non è consentita neppure la fermata. “Attendevo 16 scatoloni – ha detto Pietro Pesci, commerciante che ha un negozio in Strada Nuova –. All’arrivo del corriere, due operatori della polizia locale gli si sono avvicinati e gli hanno intimato di non fermarsi o sarebbero stati costretti a multarlo. Ho dovuto convincere io gli agenti a non elevare la sanzione a gente che lavora per portare a casa i soldi. Avevo letto di questo provvedimento, ma distrattamente non ci avevo fatto caso e nessuno da parte dell’amministrazione ha provveduto a informarci”. Palazzo Mezzabarba in realtà pensava che fosse scontato che in Strada Nuova, zona a traffico limitato, sia consentito solo il transito degli autobus. Ilgiorno.it - Pavia, divieto di fermata nella Ztl: “Così la merce non arriva” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– I cartelli sono comparsi alla fine della scorsa settimana, ma non tutti sapevano che in Strada Nuova, nel tratto più stretto che da corso Mazzinifino al ponte coperto, non è consentita neppure la. “Attendevo 16 scatoloni – ha detto Pietro Pesci, commerciante che ha un negozio in Strada Nuova –. All’arrivo del corriere, due operatori della polizia locale gli si sono avvicinati e gli hanno intimato di non fermarsi o sarebbero stati costretti a multarlo. Ho dovuto convincere io gli agenti a non elevare la sanzione a gente che lavora per portare a casa i soldi. Avevo letto di questo provvedimento, ma distrattamente non ci avevo fatto caso e nessuno da parte dell’amministrazione ha provveduto a informarci”. Palazzo Mezzabarba in realtà pensava che fosse scontato che in Strada Nuova, zona a traffico limitato, sia consentito solo il transito degli autobus.

