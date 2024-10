Serieanews.com - Patrick Dorgu devasta il Verona e spicca il volo: c’è una big che ha già affondato il colpo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)sta finalmente esplodendo come ci si aspettava: sembra già pronto per il grande salto, e c’è una big italiana già fortissima su di lui A volte basta una singola partita per accendere i riflettori su un talento nascosto.ha vissuto uno di quei momenti nella recente sfida tra il suo Lecce e il, in cui è stato assoluto protagonista. Un gol segnato, due reti annullate per fuorigioco e due espulsioni provocate tra gli avversari: una prestazionente, che ha dato un chiaro segnale sulle sue potenzialità.è pronto are il(Foto: Ansa) – serieanews.comIn soli novanta minuti,ha dimostrato di poter essere un giocatore capace di fare la differenza, attirando inevitabilmente le attenzioni delle big del calcio italiano e internazionale.