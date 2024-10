Padova-Renate oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Padova-Renate, match valido per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Autentico dominio degli euganei in questo primi due mesi e mezzo di campionato: nove vittorie e due pareggi in 11 partite sono un ruolino di marcia di una squadra che punta dritta alla promozione diretta, anche se il vantaggio sul Vicenza secondo è di soli 5 punti. Dall’altra parte una formazione in flessione, che occupa sì la quarta posizione in classifica, ma è reduce da due sconfitte e un pareggio, gare in cui non è mai andata a segno. Padova-Renate: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la dodicesima giornata del girone A di/2025. Autentico dominio degli euganei in questo primi due mesi e mezzo di campionato: nove vittorie e due pareggi in 11 partite sono un ruolino di marcia di una squadra che punta dritta alla promozione, anche se il vantaggio sul Vicenza secondo è di soli 5 punti. Dall’altra parte una formazione in flessione, che occupa sì la quarta posizione in classifica, ma è reduce da due sconfitte e un pareggio, gare in cui non è mai andata a segno.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

Oggi mercoledì 30 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, ma non ci saranno italiani in campo.

