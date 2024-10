Nuovo stadio Avellino, Nargi: "L'iter prosegue speditamente" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Avellino avrà il suo Nuovo stadio. L’iter per dotare la città di un moderno e avveniristico impianto prosegue speditamente". Queste le parole del sindaco di Avellino Laura Nargi all'indomani della riunione con l'architetto Gino Zavanella e il suo team."Sarà il centro di un grande distretto Avellinotoday.it - Nuovo stadio Avellino, Nargi: "L'iter prosegue speditamente" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "avrà il suo. L’per dotare la città di un moderno e avveniristico impianto". Queste le parole del sindaco diLauraall'indomani della riunione con l'architetto Gino Zavanella e il suo team."Sarà il centro di un grande distretto

Nuovo stadio Partenio-Lombardi, la seconda fase del lungo iter amministrativo è ufficialmente partita ieri a Palazzo di città. Con la messa a punto del progetto definitivo, dopo i ...

Avellino si prepara ad accogliere un nuovo stadio, un progetto che non sarà solo un luogo per il calcio, ma un cuore pulsante di un vasto distretto ...

Secondo incontro in pochi giorni al Comune di Avellino per fare il punto sul nuovo stadio Partenio Lombardi: la cattiva notizia è che il progetto definitivo non c'è ancora. Le aspettative erano alte e ...

Le dichiarazioni dell'architetto a margine della riunione che si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo di Città ...