Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli di Conte: parola a Prandelli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha parlato sopattutto delCesarea Radio Marte. Di seguito le dichiarazioni dell’ex ct dell’Italia (ex allenatore, tra le altre, di Parma e Fiorentina) rilasciate nella trasmissione Marte Sport Live. “Ilcontro il Milan ha dato una notevole dimostrazione di forza, di compattezza, ha avuto idee ed equilibrio, è una squadra che sa quello che deve fare e dove vuole arrivare. Ha gettato la maschera, è vero, e lotterà per lo scudetto”. Non“In Serie A non è vero che il livello del calcio si è abbassato, ci sono 4-5 squadre potenzialmente in lotta per il tricolore, altre 2-3 per l’Europa. Ci sono, insomma, squadre di qualità: in Europa soffriamo un po’ perché dobbiamo lavorare maggiormente sull’intensità.