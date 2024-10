Neonata morta al nightclub: la madre negava di essere incinta. “Fumava e indossava una pancera” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un drammatico evento ha sconvolto la comunità di Piove di Sacco, dove una Neonata è stata trovata senza vita. La madre, Melissa Russo, una giovane italiana di 29 anni, è stata fermata dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato. La vicenda, piena di elementi inquietanti, ha portato le forze dell’ordine a condurre indagini approfondite, culminate nel fermo della donna.Leggi anche: Neonata trovata morta nel locale dormitorio di un night club, arrestata la madre La ragazza, residente nell’appartamento sopra un night-club dove lavorava, è stata fermata dai carabinieri mentre si trovava presso l’ospedale di Padova per alcuni accertamenti specialistici. Thesocialpost.it - Neonata morta al nightclub: la madre negava di essere incinta. “Fumava e indossava una pancera” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un drammatico evento ha sconvolto la comunità di Piove di Sacco, dove unaè stata trovata senza vita. La, Melissa Russo, una giovane italiana di 29 anni, è stata fermata dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato. La vicenda, piena di elementi inquietanti, ha portato le forze dell’ordine a condurre indagini approfondite, culminate nel fermo della donna.Leggi anche:trovatanel locale dormitorio di un night club, arrestata laLa ragazza, residente nell’appartamento sopra un night-club dove lavorava, è stata fermata dai carabinieri mentre si trovava presso l’ospedale di Padova per alcuni accertamenti specialistici.

Neonata morta al night club, chi è la mamma Melissa Russo: negava di essere incinta, fumava e indossava una pancera

La ragazza italiana di 29 anni che aveva dato alla luce la neonata trovata morta ieri, martedì 29 ottobre, a Piove di Sacco (Padova), Melissa Russo, è stata fermata per ...

Padova, la neonata morta al night è stata trovata con la testa nel water: fermata la madre 29enne

La donna, Melissa Russo, di doppia nazionalità italo-brasiliana e residente in Puglia, è una ballerina del locale. È stata lei stessa ad allertare il 118 affermando che la figlia era morta dopo il ...

Piove di Sacco, la neonata trovata morta era nel water: “La madre negava di essere incinta”

Il corpicino della neonata morta a Piove di Sacco era nel water dell'appartamento in cui la madre avrebbe partorito da sola ...

Neonata morta in un night club a Padova, arrestata la madre 29enne. «Ha partorito lì la bimba e l'ha soffocata»

La neonata era nel water, con l’acqua che traboccava. L’hanno trovata così i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile ...