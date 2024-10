Napoli onora Maradona: celebrazioni per il 64° compleanno dell’icona calcistica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il legame tra Napoli e Diego Armando Maradona resiste nel tempo, un sentimento che si rinnova e si intensifica ogni anno. Il 30 ottobre 2023, nel giorno in cui il calciatore avrebbe compiuto 64 anni, la città partenopea si prepara a rendergli omaggio con eventi che promettono di riempire le strade di un calore ineguagliabile. Da processioni a murales, Napoli celebra la sua eterna icona, un artista del pallone le cui gesta hanno segnato una generazione, lasciando un’anima in pena e un patrimonio di ricordi indelebili nel cuore dei suoi tifosi. La processione nel cuore storico di Napoli Una delle principali manifestazioni in onore di Maradona è la processione organizzata da Massimo Vignati. Gaeta.it - Napoli onora Maradona: celebrazioni per il 64° compleanno dell’icona calcistica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il legame trae Diego Armandoresiste nel tempo, un sentimento che si rinnova e si intensifica ogni anno. Il 30 ottobre 2023, nel giorno in cui il calciatore avrebbe compiuto 64 anni, la città partenopea si prepara a rendergli omaggio con eventi che promettono di riempire le strade di un calore ineguagliabile. Da processioni a murales,celebra la sua eterna icona, un artista del pallone le cui gesta hanno segnato una generazione, lasciando un’anima in pena e un patrimonio di ricordi indelebili nel cuore dei suoi tifosi. La processione nel cuore storico diUna delle principali manifestazioni in onore diè la processione organizzata da Massimo Vignati.

Buon Natale del calcio a tutti.

Buon Natale del calcio a tutti. Oggi alle 17.00 in occasione delle celebrazioni per onorare la nascita del dio del calcio ci sarà una fiaccolata presso il largo Maradona. Comments comments ...

Di Lorenzo dopo la vittoria col Milan. "Il nostro pensiero va a Diego e ai suoi familiari". Oggi il campione argentino avrebbe compiuto 64 anni, tre ...

La Società Sportiva Calcio Napoli ha ufficializzato il rinnovo della partnership con Caffè Toraldo, storica torrefazione napoletana, per ulteriori tre anni ...

La città di Napoli si prepara a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno di Diego Armando Maradona. L’eterna icona azzurra, venuta a ...