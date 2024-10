Napoli all’italiana, un ritorno alla tradizione tipico dei club che hanno vinto più scudetti (Corbo) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Napoli all’italiana, un ritorno alla tradizione tipico dei club che hanno vinto più scudetti (Corbo) Scrive così Antonio Corbo per Repubblica Napoli: L’ottava vittoria è quella delle meraviglie, perché il Napoli controverso e affannato per regolare avversari più deboli si esalta nella sua italianità. Sa come andare allo scontro più duro. E risolverlo subito. I gol del primo tempo sono ispirati da una condizione di apparente sofferenza, ma chiuso su tutte le zone del campo. Un interessante ritorno alla tradizione con la capolista che richiama i classici scudetti dei club italiani che ne hanno vinti di più. Il primo tempo premia il Napoli ridisegnato da Conte ma anche da due giocatori gonfi di rabbia. Ilnapolista.it - Napoli all’italiana, un ritorno alla tradizione tipico dei club che hanno vinto più scudetti (Corbo) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), undeichepiù) Scrive così Antonioper Repubblica: L’ottava vittoria è quella delle meraviglie, perché ilcontroverso e affannato per regolare avversari più deboli si esalta nella sua italianità. Sa come andare allo scontro più duro. E risolverlo subito. I gol del primo tempo sono ispirati da una condizione di apparente sofferenza, ma chiuso su tutte le zone del campo. Un interessantecon la capolista che richiama i classicideiitaliani che nevinti di più. Il primo tempo premia ilridisegnato da Conte ma anche da due giocatori gonfi di rabbia.

Il Napoli ha trovato il difensore per gennaio? Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma

(areanapoli.it)

Il Napoli si sta già muovendo per il mercato di gennaio e, secondo le indiscrezioni, è alla ricerca di un difensore ... Ma attenzione, potrebbe esserci un ritorno di fiamma: il club azzurro ...

Milan-Napoli: probabili formazioni e analisi tattica. Rossoneri senza sette giocatori. Conte ha scelto il suo undici

(areanapoli.it)

INTERVISTE - 28/10/2024Auriemma: "Ricordate cosa disse Conte a inizio campionato? Forse non si è reso conto, ma..." ...

Ritorno Osimhen in Serie A: un club pronto alla spesa folle

(ultimecalcionapoli.it)

alla scelta di giocare da attaccante numero 45 in Europa League. Insomma, non proprio il massimo. Ma le cose, appunto, potrebbero ricambiare per lui: a fine stagione, si farà avanti un club in Serie A ...

Caprile da Empoli... a Empoli: il gran ritorno da portiere del Napoli

(ilmattino.it)

parte, a maggior ragione poi se sei il secondo che da qualche settimana si è preso le chiavi della porta del Napoli per via dell'infortunio capitato ad Alex Meret. Figuriamoci poi se alla ripresa ...