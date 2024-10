Motivare i giovani ad essere educatori di sè stessi. Lettera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il momento di grave crisi di valori, di grave disagio in cui versa la famiglia, la scuola e la società è sotto gli occhi di tutti. I recenti e gravi fatti di cronaca che vedono coinvolti un numero sempre maggiore di minori, dovrebbero far riflettere, dovrebbero far aprire un serio dibattito, politico, educativo, psicologico e sociologico: interrogarsi sulle responsabilità è il minimo che si possa fare. L'articolo Motivare i giovani ad essere educatori di sè stessi. Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il momento di grave crisi di valori, di grave disagio in cui versa la famiglia, la scuola e la società è sotto gli occhi di tutti. I recenti e gravi fatti di cronaca che vedono coinvolti un numero sempre maggiore di minori, dovrebbero far riflettere, dovrebbero far aprire un serio dibattito, politico, educativo, psicologico e sociologico: interrogarsi sulle responsabilità è il minimo che si possa fare. L'articoloaddi sè

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Motivare i giovani ad essere educatori di sè stessi. Lettera; 10 buoni motivi per diventare insegnante; L'importanza di essere sportivi ? CNG | I consigli di Filippo Magnini per motivare i più giovani; Cento giovani saranno sentinelle del patrimonio culturale diocesano; Locri, i ragazzi del liceo “Zaleuco” giurati d’eccezione al Premio Strega Giovani; Chi è Fidias, lo youtuber di Cipro eletto al Parlamento Ue: 2 milioni di follower e nessun programma; Leggi >>>

Motivare i giovani ad essere educatori di se stessi

(tecnicadellascuola.it)

Il momento di grave crisi di valori, di grave disagio in cui versa la famiglia, la scuola e la società è sotto gli occhi di tutti. I recenti e gravi fatti di cronaca che vedono coinvolti un numero sem ...

Che fine hanno fatto i giovani? Ci sono, ma bisogna lasciarli esprimere

(vita.it)

Due indagini del Csv Sardegna mostrano dati e curiosità del calo di adesioni nella fascia dai 18 ai 34 anni. Un progetto su civismo e volontariato condotto insieme a Comuni, scuole secondarie dell'Iso ...

I giovani e il desiderio

(repubblica.it)

Come ci organizzeremo quando sapremo dialogare con il nuovo essere umano scaturito dall’universo cibernetico? È una domanda a cui l’educatore non ha il tempo di rispondere, in quanto deve intervenire ...

Essere giovani in una città-fabbrica: storie di operai

(vanityfair.it)

Compagni di liceo, hanno storie contrapposte che si incontrano in un punto: l’essere l’emblema di cosa vuol dire essere giovani ad Augusta ... sono diventati motivi per cui i giovani spesso ...