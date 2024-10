Ilgiorno.it - Milano, con Haribo una metropolitana da paura: “Halloween, la festa più golosa”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Icona del marchio, amati da grandi e piccini, gli Orsetti d’Oro sono i protagonisti della campagna “Orsetto o scherzetto?“ pensata dal brand delle caramelle gommose per festeggiare. Un invito a “liberarsi dalla maledizione del dolcetto qualunque” e trascorrere in modo goloso e divertente la notte più terrificante dell’anno. Fino al 3 novembre un treno dellaM5 diinteramente personalizzato con il claim della campagna si aggira nei sotterranei della città e distribuisce ai viaggiatori caramelle. In superficie, sulle strade milanesi da alcuni giorni si aggira un misterioso food truckcon simpatiche streghe che aiutano i passanti a liberarsi del sortilegio.