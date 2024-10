Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Dedichiamo la vittoria a Maradona” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il capitano del Napoli celebra il successo di San Siro ed elogia il lavoro di Conte Giovanni Di Lorenzo incarna perfettamente lo spirito del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il capitano azzurro, nel post partita di San Siro, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza del sacrificio collettivo. “Lo scudetto fa parte del nostro passato”, esordisce Di Lorenzo. “Oggi abbiamo dimostrato grande maturità , battendo una squadra forte come il Milan in uno stadio prestigioso. Nello spogliatoio c’era grande entusiasmo, questa è una vittoria che ci dà fiducia”. Il leader partenopeo elogia la fase difensiva del gruppo: “Conosciamo le qualità di Leao e Okafor, ma li abbiamo contenuti grazie al lavoro di squadra. Vedere Politano, Mazzocchi e Kvaratskhelia sacrificarsi così è un segnale importante”. Napolipiu.com - Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Dedichiamo la vittoria a Maradona” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il capitano delcelebra il successo di San Siro ed elogia il lavoro di Conte Giovanni Diincarna perfettamente lo spirito del nuovodi Antonio Conte. Il capitano azzurro, nel post partita di San Siro, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza del sacrificio collettivo. “Lo scudetto fa parte del nostro passato”, esordisce Di. “Oggi abbiamo dimostrato grande maturità , battendo una squadra forte come ilin uno stadio prestigioso. Nello spogliatoio c’era grande entusiasmo, questa è unache ci dà fiducia”. Il leader partenopeo elogia la fase difensiva del gruppo: “Conosciamo le qualità di Leao e Okafor, ma li abbiamo contenuti grazie al lavoro di squadra. Vedere Politano, Mazzocchi e Kvaratskhelia sacrificarsi così è un segnale importante”.

