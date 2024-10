Milan, Fonseca: "Nessuno ha mai vinto o perso lo Scudetto dopo 9 giornate. Resto fiducioso, è mancato solo il gol" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si ferma il Milan. I rossoneri perdono 2-0 contro il Napoli a San Siro e scivolano a -11 dagli azzurri primi in classifica, pur con una partita Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si ferma il. I rossoneri perdono 2-0 contro il Napoli a San Siro e scivolano a -11 dagli azzurri primi in classifica, pur con una partita

Fonseca: "Milan, io responsabile. Ma nessuno vince o perde lo scudetto dopo 9 partite"

Il tecnico rossonero: "Abbiamo creato, siamo mancati nel concretizzare le opportunità avute. E abbiamo fatto errori sui gol: non è facile cominciare la partita con una rete incassata dopo cinque minut ...

Alta tensione Milan, Fonseca out e rimpianto Conte: “Un allenatore vero”

La sconfitta col Napoli è pesantissima. Anche se hanno una gara in meno, dopo appena dieci giornate di campionato i rossoneri sono già a -11 dal primo posto occupato proprio dalla squadra di Conte.

L'approccio sbagliato alla partita e la lotta Scudetto: Fonseca nel post Milan-Napoli

Si ferma il Milan. I rossoneri perdono 2-0 contro il Napoli a San Siro e scivolano a -11 dagli azzurri primi in classifica, pur con una partita in meno per il rinvio della gara di Bologna. Al termine ...