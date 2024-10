Migranti: Salvini, a Bologna sentenza anti-italiana di giudice comunista (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Il tribunale di Bologna decide di non applicare la legge e rinvia alla Corte europea il decreto del governo sui Paesi sicuri. Ennesima decisione anti-italiana. Se qualche giudice – per fortuna solo una piccola minoranza – si sente comunista, si tolga la toga e si candidi alle elezioni, ma lasci che il governo e la politica portino avanti il programma scelto democraticamente dai cittadini. Tra cinquantuno giorni saprò se sarò colpevole o assolto per aver difeso i confini: sempre più orgoglioso di averlo fatto, da ministro e da italiano che ha a cuore la sicurezza del suo Paese”. Lo scrive su X il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini. “Ennesima sentenza anti-italiana da parte di un giudice comunista. Lapresse.it - Migranti: Salvini, a Bologna sentenza anti-italiana di giudice comunista Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Il tribunale didecide di non applicare la legge e rinvia alla Corte europea il decreto del governo sui Paesi sicuri. Ennesima decisione. Se qualche– per fortuna solo una piccola minoranza – si sente, si tolga la toga e si candidi alle elezioni, ma lasci che il governo e la politica portino avil programma scelto democraticamente dai cittadini. Tra cinquantuno giorni saprò se sarò colpevole o assolto per aver difeso i confini: sempre più orgoglioso di averlo fatto, da ministro e da italiano che ha a cuore la sicurezza del suo Paese”. Lo scrive su X il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo. “Ennesimada parte di un

Migranti: Salvini, 'da giudici Bologna ennesima decisione anti-italiana'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Il tribunale di Bologna decide di non applicare la legge e rinvia alla Corte europea il decreto del governo sui Paesi sicuri. Ennesima decisione anti-italiana".

MIGRANTI, TRIBUNALE DI BOLOGNA RINVIA DECRETO "PAESI SICURI" ALLA CORTE UE

I magistrati del capoluogo emiliano hanno chiesto alla Corte di Giustizia Ue quale parametro sottenda alla designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro. Il caso nasce da un cittadino del Bangladesh.

Migranti, il Tribunale di Bologna rinvia i "Paesi sicuri" alla Corte Ue

Il paradosso della Germania nazista Il Tribunale contesta il principio per cui potrebbe definirsi sicuro un Paese in cui la maggioranza dei cittadini viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema nazista garantiva sicurezza alla maggioranza dei tedeschi.

C'è un giudice a Bologna. Speriamo anche a Strasburgo

Il Tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il caso di un cittadino del Bangladesh che aveva richiesto la protezione internazionale, in questo modo investendo un'istanza giudiziaria europea della questione dei "Paesi sicuri".