Lettera43.it - Michele Valsenise eletto presidente dell’Istituto Affari Internazionali

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata del 30 ottobreValensise è stato nominato nuovo(Iai). L’ambasciatore succede a Ferdinando Nelli Feroci, in carica dal 2013: Valensise subentrerà ufficialmente solo all’inizio del 2025. Attualmentedel Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, è stato per anni protagonista della politica estera italiana da Segretario Generale della Farnesina e alla guida di rappresentanze diplomatiche nel mondo.