Medioriente raid israeliani sulla Striscia di Gaza | almeno sette morti

almeno sette persone sono morte in seguito a due distinti attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo segnalano funzionari palestinesi, precisando che in un raid su Khan Younis hanno perso la vita almeno quattro persone, tra cui due donne e un bambino. Un altro attacco ha colpito una tenda per sfollati nella città centrale di Deir al-Balah, uccidendo almeno tre persone, tra cui una donna. Secondo i media palestinesi, almeno 143 persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Gaza nella sola giornata di martedì 29 ottobre.

Medioriente, raid Israele contro palazzo in nord Gaza: almeno 62 morti

Il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che un attacco israeliano contro un edificio di cinque piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia, ha ucciso ...

Medioriente, raid a Gaza: 77 morti. Qassem nominato successore di Nasrallah

La diplomazia internazionale continua a lavorare a una possibile tregua nel conflitto tra Israele e Hamas. A darne conferma è il sito Axios secondo cui il ...

Raid di Tel Aviv contro un palazzo nel nord di Gaza: oltre 90 vittime | Libano, almeno 60 morti in attacchi israeliani nell'est del Paese

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 389. Almeno 60 persone sono morte in raid israeliani in Libano, in diverse aree di Baalbek, nell'est del Paese. Lo riporta il ministero de ...

Guerra Israele Medioriente, camion su passanti a Tel Aviv: un morto, oltre 30 feriti

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Medioriente, camion su passanti a Tel Aviv: un morto, oltre 30 feriti ...