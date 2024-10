Anteprima24.it - Martusciello (FI): “Centrodestra vincerà in Campania”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Non cambio idea: De Luca può votarsi anche il quarto mandato ma ille prossime regionali in”. Lo dice Fulvio, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, aggiungendo che martedì si correrà per portare in aula il recepimento della legge nazionale che permetterebbe a De Luca di concorrere per un terzo mandato. “Come ha già detto il sindaco Gaetano Manfredi, questa situazione è farsesca: lafinisce così in un guazzabuglio giuridico di cui gli esiti non sono chiari. Una legge che viene approvata a dieci mesi dalla scadenza del mandato: queste cose si fanno all’inizio della legislatura, c’era tutto il tempo. Qui invece si decide di cambiare le regole in corsa”, continua