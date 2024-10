M/Y Frette: un superyacht che nasce come un completo … cucito su misura! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) cucito alle necessità del suo armatore, il superyacht M/Y Frette è la dimostrazione dell’attenzione ai dettagli che lo studio di progettazione Hot Lab, assieme a Columbus Yacht e al brand storico di biancheria Frette, ha dedicato a questo visionario progetto su misura. La nuova imbarcazione progettata dallo studio Hot Lab per Columbus Yacht, Atlantique, è sinonimo di eccellenza artigianale, quasi interamente italiana. L’imbarcazione, lunga 43 metri, è stata ripensata completamente per rispondere esattamente alle esigenze del suo armatore, grazie anche alla collaborazione con lo storico brand di biancheria italiana Frette, che ha caratterizzato interamente la nave. Unione tra eleganza e funzionalità La nave rappresenta il connubio tra uno scafo a vela e uno yacht a motore, con forme fluide che creano un’unione tra eleganza e funzionalità. Quifinanza.it - M/Y Frette: un superyacht che nasce come un completo … cucito su misura! Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)alle necessità del suo armatore, ilM/Yè la dimostrazione dell’attenzione ai dettagli che lo studio di progettazione Hot Lab, assieme a Columbus Yacht e al brand storico di biancheria, ha dedicato a questo visionario progetto su. La nuova imbarcazione progettata dallo studio Hot Lab per Columbus Yacht, Atlantique, è sinonimo di eccellenza artigianale, quasi interamente italiana. L’imbarcazione, lunga 43 metri, è stata ripensata completamente per rispondere esattamente alle esigenze del suo armatore, grazie anche alla collaborazione con lo storico brand di biancheria italiana, che ha caratterizzato interamente la nave. Unione tra eleganza e funzionalità La nave rappresenta il connubio tra uno scafo a vela e uno yacht a motore, con forme fluide che creano un’unione tra eleganza e funzionalità.

Columbus Yachts presenta M/Y Frette, la seconda unità a scendere in acqua nel 2024 della nuova linea Atlantique che include i modelli da 37, 43, 47, 55 e 65 metri. Questa nuova imbarcazione, ...

