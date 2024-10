Nerdpool.it - Lucca Comics & Games 2024: tutti i dettagli sulla parata di Bethesda

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per tutti gli appassionati di Fallout 76, l’appuntamento è per venerdì 1° novembre alle ore 16:30, quando una straordinariavedrà sfilare i personaggi iconici del celebre gioco post-apocalittico diGame Studios, impersonati da cosplayer professionisti e fan. Lapartirà da Piazza San Michele e si concluderà al Giardino degli Osservanti. Durante l’evento saranno distribuiti gadget esclusivi e, al termine, tutti avranno l’opportunità di scattare foto con i partecipanti e ricevere un biglietto per una lotteria a tema, con estrazione dei premipagina Facebook italiana di Fallout la settimana successiva. Nel Videogame District, i visitatori saranno accolti da un’imponente statua alta oltre 5 metri del DOOM Slayer, un omaggio al prossimo titolo della saga, DOOM: The Dark Ages, in arrivo nel 2025 su Game Pass, Xbox Series XS, PC e PlayStation 5.