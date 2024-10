Esports247.it - Life is Strange: Double Exposure, il ritorno di Max con un nuovo potere “temporale”

Leggi tutta la notizia su Esports247.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) C’è un momento in “is” in cui il detective Vince Alderman, guardando fisso negli occhi Max, le spara una frase che pesa come un macigno: “Sei tu che porti sfortuna o è solo una tragedia per chiunque ti conosca?”. Non sarà la dichiarazione più gentile, certo, ma forse non è poi così lontano dal vero. Per chi non conoscesse ancora questa nuova fatica di Deck Nine,rappresenta il seguito dell’indimenticatoisdi Dontnod (quello del 2015), ma stavolta il nostro viaggio prende vita grazie al team dietro Before the Storm, in collaborazione con la sempre presente Square Enix. Anche se l’uscita di scena dei poteri rewind di Max ha lasciato spazio ad una nuova abilità multidimensionale, ci ritroviamo immersi in atmosfere che richiamano chiaramente il primo capitolo della saga.