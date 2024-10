Ilrestodelcarlino.it - La generosità degli ex vicini: “Adottati i gatti, dopo la morte del mio compagno”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ravenna, 30 ottobre – Costretta a trasferirsiladel, i condomini si mettono d’accordo e adottano i treche lei non può portare con sé. Una storia die amicizia quella di Elena Gardini, che fino a luglio di quest’anno ha vissuto in un condominio al civico 93 di via Cassino. “Nel 2021, durante la pandemia – racconta – il mioSergio è morto. Amava tantissimo gli animali e quei treerano la sua passione, li curava quasi come dei figli. Nel palazzo, molti dei condomini erano suoi amici, lo sapevano tutti”.ladi Sergio, Elena continua a vivere in via Cassino, fino a quando la casa non viene messa in vendita. A quel punto si guarda attorno per trovare un’altra sistemazione e la trova a Savarna, dove vive tuttora.