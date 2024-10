La Caritas diocesana in assemblea, tracciato il cammino fino al 2029: fissati gli obiettivi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è svolta sabato scorso l'assemblea diocesana della Caritas Forlì-Bertinoro. Nel salone della parrocchia di San Paolo si sono riuniti operatori e volontari impegnati quotidianamente nell’ascolto e nella relazione di aiuto con le persone bisognose. Il consueto incontro annuale si apre con la Forlitoday.it - La Caritas diocesana in assemblea, tracciato il cammino fino al 2029: fissati gli obiettivi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è svolta sabato scorso l'dellaForlì-Bertinoro. Nel salone della parrocchia di San Paolo si sono riuniti operatori e volontari impegnati quotidianamente nell’ascolto e nella relazione di aiuto con le persone bisognose. Il consueto incontro annuale si apre con la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La Caritas diocesana in assemblea, tracciato il cammino fino al 2029: fissati gli obiettivi; 50 anni della Caritas diocesana: tutto pronto per l’Assemblea in programma a Delebio; LA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI, IL LABORATORIO SOCIO-POLITICO REGIONALE E L'ASSEMBLEA SINODALE DELLE CHIESE DI SICILIA: LA COMMISSIONE PSL AL LAVORO; Perugia- Città della Pieve Archivi; LE CHIESE DI SICILIA IN ASSEMBLEA SINODALE: CRONACA DELLE GIORNATE DI LAVORO, APPROFONDIMENTI E DOCUMENTI.; Assemblea regionale Pd, il segretario Bocci: “Ripartiamo all’insegna dell’unità e della partecipazione”; Leggi >>>

Svolgimento corretto dell’assemblea in seconda convocazione

(abcrisparmio.soldionline.it)

In sintesi cercherò di chiarire come dovrebbe svolgersi l’assemblea di condominio con all’Ordine del Giorno determinati argomenti, sia trattasi di assemblea ordinaria, che straordinaria. Ammesso che l ...

TAV a Firenze: il tracciato finalmente su internet strada per strada... a cura dei cittadini

(nove.firenze.it)

Idra – a cui molti cittadini si sono rivolti chiedendo di poter consultare le carte del tracciato AV - ringrazia qui la Direzione Nuove Infrastrutture del Comune di Firenze che, rispondendo a un ...

Radici e ali. Storie di speranza e riscatto

(padovanews.it)

Radici e ali. Storie di speranza e riscatto è il titolo dell’assemblea diocesana Caritas, che si tiene sabato 12 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al cinema Esperia in via Chiesanuova 90 a ...

Assemblea diocesana. Un successo

(msn.com)

Partecipazione massiccia. Ha superato ogni più rosea aspettativa la partecipazione all’assemblea diocesana indetta per la giornata di domenica nella chiesa di Sant’Andrea a Santa Croce sull ...