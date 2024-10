Kiev, attacco con droni: 9 feriti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 8.26 attacco con droni da parte delle forze russe su Kiev. Lo riferisce il sindaco Klitschko: "Edifici non residenziali sono in fiamme nel distretto di Solomyan". Ai cittadini è stato chiesto di ripararsi nei rifugi. Il bilancio dell'attacco è di 9 persone ferite, tra cui una bambina di 11 anni, affermano le autorità ucraine. Dal canto loro le forze di difesa russe fanno sapere di aver abbattuto 23 droni ucraini lanciati contro 6 Regioni della Federazione. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 8.26conda parte delle forze russe su. Lo riferisce il sindaco Klitschko: "Edifici non residenziali sono in fiamme nel distretto di Solomyan". Ai cittadini è stato chiesto di ripararsi nei rifugi. Il bilancio dell'è di 9 persone ferite, tra cui una bambina di 11 anni, affermano le autorità ucraine. Dal canto loro le forze di difesa russe fanno sapere di aver abbattuto 23ucraini lanciati contro 6 Regioni della Federazione.

