Kaspersky scopre una campagna malevola globale di Telegram che prende di mira gli utenti del settore fintech (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024. Il Global Research and Analysis team (GReAT) di Kaspersky ha scoperto una campagna globale dannosa in cui gli aggressori hanno utilizzato Telegram per distribuire spyware Trojan, potenzialmente destinati a individui e aziende dei settori fintech e trading. Il malware è progettato per rubare dati sensibili, come le password, e prendere il Sbircialanotizia.it - Kaspersky scopre una campagna malevola globale di Telegram che prende di mira gli utenti del settore fintech Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024. Il Global Research and Analysis team (GReAT) diha scoperto unadannosa in cui gli aggressori hanno utilizzatoper distribuire spyware Trojan, potenzialmente destinati a individui e aziende dei settorie trading. Il malware è progettato per rubare dati sensibili, come le password, ere il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Kaspersky scopre una campagna malevola globale di Telegram che prende di mira gli utenti del settore fintech; Pmi, Fondirigenti: 1,5 milioni di euro per gestione digitale delle diversità generazionali; Energia, Terna ospita l’Innovation zone forum a San Francisco; Kaspersky scopre una nuova variante “light” di Grandoreiro; Malattie rare, ok Ue a benralizumab per Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangite; Breci srl, Roma: “Rimozione e bonifica amianto, interventi tempestivi e professionali per privati, aziende ed enti pubblici”; Leggi >>>

Kaspersky scopre una campagna malevola globale di Telegram che prende di mira gli utenti del settore fintech

(msn.com)

Milano, 30 ottobre 2024. Il Global Research and Analysis team (GReAT) di Kaspersky ha scoperto una campagna globale dannosa in cui gli aggressori hanno utilizzato Telegram per distribuire spyware Troj ...

Kaspersky scopre una nuova variante “light” di Grandoreiro

(padovanews.it)

I dati di Kaspersky indicano che Grandoreiro è attivo dal 2016. Nel 2024, la minaccia ha preso di mira più di 1.700 istituzioni finanziarie e 276 portafogli di criptovalute in 45 Paesi e territori, ...

Kaspersky scopre una campagna globale di cripto-mining che sfrutta un agente SIEM open-source

(msn.com)

I ricercatori di Kaspersky hanno individuato una campagna globale di cripto-mining attiva dal 2022, che sfrutta un software SIEM (Security Information and Event Management) open-source per eludere ...

Kaspersky scopre la backdoor PipeMagic che attacca le aziende attraverso una falsa applicazione ChatGPT

(msn.com)

Il Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky ha recentemente scoperto una nuova campagna di attacchi ... La backdoor PipeMagic è stata scoperta da Kaspersky nel 2022 in un trojan ...