Juventus-Parma: programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Juventus-Parma, match valido per la decima giornata della Serie A 2024/2025. I bianconeri devono confermare il gran finale di San Siro per dare un senso a quel 4-4, occhio però perché all’Allianz Stadium arriva l’affamata e imprevedibile formazione ducale. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo turno infrasettimanale? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di mercoledì 30 ottobre. I telecronisti DI Juventus-Parma Juventus-Parma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo e su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili. Juventus-Parma: programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile isue Sky di, match valido per la decima giornata della. I bianconeri devono confermare il gran finale di San Siro per dare un senso a quel 4-4, occhio però perché all’Allianz Stadium arriva l’affamata e imprevedibile formazione ducale. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo turno infrasettimanale? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di mercoledì 30 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo e su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili.e SkySportFace.

