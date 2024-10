Rompipallone.it - Juve: scelto il nuovo attaccante, affare in sette giorni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una settimana da osservatore, è quella che spetta allantus, che sceglierà il suoin. È quanto svela il quotidiano Tuttosport, che spiega il perché della scelta sul vice-Vlahovic o comunque quella che è la soluzione tra gennaio e giugno e che porta a Thiago Motta uninnesto in avanti, al fine di garantire i gol che sono mancati in alcuni momenti di questo primo scorcio di stagione.per porre delle basi importanti di quello che è il calciomercato di riparazione. Mercato che infatti andrà a “riparare” quella che è la situazione sulla quale laha trovato non poche difficoltà in questa prima parte di campionato, dando maggiori garanzie al tecnico italo-brasiliano, per il futuro.