John Elkann non va in Parlamento per discutere della crisi Stellantis: Fontana contrariato

John Elkann, presidente di Stellantis, ha deciso di non presentarsi di persona in Parlamento per discutere sulla crisi Stellantis. In una lettera inviata al presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Luigi Gusmeroli, Elkann ha preferito mantenere le distanze, pur dichiarando "la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso". Nella missiva, Elkann chiarisce che Stellantis continuerà a collaborare con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, restando in attesa della convocazione ufficiale da Palazzo Chigi. Le mozioni e l'attesa di Palazzo Chigi Elkann, nella sua lettera, fa un chiaro riferimento alle mozioni approvate dalla Camera il 16 ottobre, che impegnano il Governo a convocare un tavolo con tutte le parti interessate entro la fine dell'anno. Una scelta che punta a discutere il futuro dell'azienda e il ruolo di Stellantis in Italia.

