.com - Jesina / Calcio leoncello in lutto: morto Sergio Trozzi detto ‘Nicotina’

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il decesso in mattinata. Conosciutissimo da tutti quelli che seguivano ilin Vallesina e non solo. Un baluardo della vecchia guardia leoncella. Nostra intervista nell’agosto 2022 JESI, 30 ottobre 2024 – E’ deceduto. Un super tifoso dellama anche del Largo Europa ed in generale di tutta la comunità deldella Vallesina e non solo.è stato anche dirigentee super tifoso in giro da nord a sud da est a ovest per l’Italia al seguito della sua ‘amata’. Un baluardo della vecchia guardia leoncella Per molti anni della sua vita è vissuto proprio con la maglia leoncella attaccata addosso, lo stadio Carotti era la sua seconda casa, e ne difendeva, a volte, anche l’indifendibile, per quanto voleva bene ai colori della squadra della sua città. Nell’agosto del 2022 lo avevamo intervistato (rileggi qui).