Calcionews24.com - Inzaghi: «Ho visto la risposta che volevo dalla squadra, sono molto soddisfatto di Lautaro, per noi è sempre una soluzione»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Simone, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro l’Empoli Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.DI CARATTERE – «d’accordo, i ragazzistati bravissimi. Non era semplice, in questi 2