Infermiere aggredito a Baggiovara: “Pensare di tornare al lavoro mi terrorizza” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Modena, 30 ottobre 2024 – "Non posso nasconderlo, Pensare di tornare al lavoro mi fa venire i brividi. E se torno con la mente a quell’esatto momento ho ancora le palpitazioni: fisicamente sto meglio, perché ho la pelle dura, ma psicologicamente sono devastato”. Infermieri aggrediti all’ospedale di Baggiovara nella foto Maurizio Alaimo ( maglione FILA ) e Vincenzo Giambruno Gli occhi pieni di paura, la voce spezzata, i segni della violenza subita ancora visibili sul suo volto. Ma anche il coraggio di parlare, di raccontare quanto successo agli altri, “affinché nessun altro si ritrovi a vivere quello che ho subito io”. Così Maurizio Alaimo, Infermiere all’ospedale di Baggiovara, riavvolge il nastro e torna con la mente allo scorso lunedì, quando è stato violentemente picchiato dai parenti di una paziente ricoverata: “Tutto è nato da un diverbio futile. Ilrestodelcarlino.it - Infermiere aggredito a Baggiovara: “Pensare di tornare al lavoro mi terrorizza” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Modena, 30 ottobre 2024 – "Non posso nasconderlo,dialmi fa venire i brividi. E se torno con la mente a quell’esatto momento ho ancora le palpitazioni: fisicamente sto meglio, perché ho la pelle dura, ma psicologicamente sono devastato”. Infermieri aggrediti all’ospedale dinella foto Maurizio Alaimo ( maglione FILA ) e Vincenzo Giambruno Gli occhi pieni di paura, la voce spezzata, i segni della violenza subita ancora visibili sul suo volto. Ma anche il coraggio di parlare, di raccontare quanto successo agli altri, “affinché nessun altro si ritrovi a vivere quello che ho subito io”. Così Maurizio Alaimo,all’ospedale di, riavvolge il nastro e torna con la mente allo scorso lunedì, quando è stato violentemente picchiato dai parenti di una paziente ricoverata: “Tutto è nato da un diverbio futile.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: BRUTALE AGGRESSIONE A DUE INFERMIERI DELL’OSPEDALE DI. NON SI PUO’ ANDARE AVANTI COSI’; Ospedale di, infermieri picchiati dai parenti di una paziente; La paziente rifiuta il prelievo dal tirocinante: i parenti entrano in reparto e picchiano due infermieri dell’ospedale di; Irruzione in reparto, i famigliari di una paziente pestano due infermieri a; Due infermieri aggrediti e picchiati all’ospedale di; Vita daall'ospedale di: «Insulti, sputi, graffi»; Leggi >>>

Infermieri aggrediti a Modena, il video

(ilrestodelcarlino.it)

Il racconto Maurizio Alaimo e Vincenzo Giambruno sono stati pestati in cardiologia all'ospedale di Baggiovara: era lunedì 28 ottobre e i due infermieri portano ancora i segni dell'aggressione ...

I due infermieri aggrediti dai parenti di una paziente: «Incastrati in un angolo, continuavano con calci, pugni e pedate»

(corrieredibologna.corriere.it)

Modena, Maurizio Alaimo eVincenzo Giambruno, entrambi 36enni, picchiati dai parenti di una paziente che aveva rifiutato il prelievo di sangue da un tirocinante. «Con il decreto Nordio rischiano fino a ...

VIDEO | "In tre mi hanno messo all'angolo. Ho il terrore di tornare al lavoro". Parlano gli infermieri aggrediti a Baggiovara

(modenatoday.it)

A distanza di 48 ore dall'accaduto, smaltito in parte lo shock e medicate le ferite, i due infermieri aggrediti all'Ospedale di Baggiovara hanno voluto rendere la loro testimonianza ai microfoni, ...

Infermieri aggrediti a Baggiovara, i sindacati: “Far west inaccettabile”

(msn.com)

Fuga dei sanitari verso gli uffici, oltre 50 richieste al bando per gli amministrativi. L’Aou: “Solidarietà al personale” ...