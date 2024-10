Iltempo.it - Il no di Elkann fa infuriare il Parlamento. Meloni: "Mancanza di rispetto"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilnon ci sta. Poche ore dopo il rifiuto del presidente di Stellantis, John, di presentarsi davanti alla commissione della Camera, adducendo come motivazione il fatto di non avere "nulla da aggiungerea quanto già illustrato dall'amministratore delegato" lo scorso 11 ottobre, tutto l'arco politico insorge. A partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia, che a Porta a Porta sottolinea come "Johnnon ha detto solo di no, ha detto 'No perché aspetto il tavolo del governo'. Temo che asfuggano i fondamentali della Repubblica italiana, una non esclude l'altra, noi siamo una Repubblica parlamentare e questadiper ilme la sarei evitata. Noi abbiamo fatto diversi tavoli con Stellantis, ma non hanno portato agli accordi di sviluppo".