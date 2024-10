Il Ddl presentato dalla senatrice Giulia Bongiorno mira a impedire che chi ha ucciso - coniuge, partner o parente stretto - possa decidere di fare cremare la sua vittima, occultando prove a suo carico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Senato italiano si appresta a discutere un nuovo disegno di legge per tutelare le indagini nei casi di femminicidio, al fine di ottenere giustizia per le vittime. A presentarlo è stata la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile giustizia della Lega, con l’obiettivo di introdurre modifiche sostanziali al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria. Il fulcro del provvedimento è la volontà di impedire all’autore del femminicidio, che sia il coniuge, il partner dell’unione civile o un parente stretto, di disporre delle spoglie della vittima a proprio piacimento. Iodonna.it - Il Ddl presentato dalla senatrice Giulia Bongiorno mira a impedire che chi ha ucciso - coniuge, partner o parente stretto - possa decidere di fare cremare la sua vittima, occultando prove a suo carico Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Senato italiano si appresta a discutere un nuovo disegno di legge per tutelare le indagini nei casi di femminicidio, al fine di ottenere giustizia per le vittime. A presentarlo è stata la, responsabile giustizia della Lega, con l’obiettivo di introdurre modifiche sostanziali al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria. Il fulcro del provvedimento è la volontà diall’autore del femminicidio, che sia il, ildell’unione civile o un, di disporre delle spoglie dellaa proprio piacimento.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il femminicida non può disporre del corpo della sua vittima: ilcontro l’occultamento delle prove; Intelligenza artificiale, la proposta di Liliana Segre: “Contrasti odio e razzismo”; Decreto carceri: votati quasi tutti gli emendamenti. Intervista aBongiorno (24.07.2024);Nordio, da Commissione Senato stop all’abuso d’ufficio. Il ministro: «Impatto favorevole ...; Giustizia: in Senato la discussione generale sulNordio; Sull’educazione sessuale a scuola il Parlamento è ancora fermo; Leggi >>>

Il ddl contro la maternità surrogata è legge: arriva l'ok del Senato

(tgcom24.mediaset.it)

Il Senato ha dato l'ok al disegno di legge contro la maternità surrogata: il testo è legge. La rabbia delle opposizioni: "Provvedimento da Medioevo".

Professioni: arriva l'albo dei pizzaioli

(studiocataldi.it)

Sono questi gli obiettivi del ddl presentato oggi da 22 senatori del centrodestra per dare il dovuto riconoscimento a quanti svolgono una professione che riguarda uno dei settori del made in Italy ...

Professioni sanitarie. Fials: “Sì a rapporto esclusivo e intramoenia”

(quotidianosanita.it)

Il sindacato sostiene il ddl presentato dalla senatrice del Pd Paola Boldrini. “La complessità delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità delle professioni sanitarie ha una ...

Mattarella ha firmato la manovra: il ddl di Bilancio da 144 articoli arriva alla Camera – IL TESTO COMPLETO

(ilfattoquotidiano.it)

anche questi presenti nella lista, "per coprire le ferite...era un'immagine brutta". (segue) Ci mette quasi tre ore Turetta per rispondere alla domanda che si pongono tutti. "Ho ucciso Giulia perché ...